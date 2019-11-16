Рефлексия является особенным качеством, присущим только человеку. О том, как рефлексировать правильно, без ущерба для психики расскажем в этой статье...
Красный цвет, несомненно, привлекает внимание общества, как и все его оттенки. У большинства людей он ассоциируется со страстью, любовью, огнем и кровью...
С детства мы слышим, что вера в себя невероятно важна. Что дает такая вера и как ее достичь?..
У всех нас имеются любимые мелодии, зачастую ассоциирующиеся с определенным жизненным этапом. Влияние музыки на человека бесспорно, и замечено не одно столетие назад...
В обществе люди могут не воспринимать друг друга из-за убеждений, взглядов, иных вкусов и предпочтений. Бывает, что человек осуждается по таким признакам, как национальность, раса, религия...
Депривация – это довольно известный термин в психологии, но далеко не все из нас знают, что именно он обозначает. В целом, речь идет о лишении чего-то привычного или необходимого, и почти каждый..
О стокгольмском синдроме нередко можно услышать в средствах массовой информации и литературе о психологии. Впрочем, многим неизвестно, что же за определение таится за этим термином...
Хроническая усталость, апатия, нехватка энергии, слабость – первые негативные признаки, провоцирующие человека на поедание сладостей. Мы редко задумываемся, почему хочется сладкого, и пока вы..
Тема эмоционального выгорания нередко поднимается на просторах Сети и на приемах у психологов. Некоторые не задумываются о том, что именно скрывается за этим определением, но подобному состоянию..
Болезнь Паркинсона – это неврологическое заболевание, имеющее хронический характер и наблюдающееся обычно у людей пожилого и старческого возраста. Считается, что в ряде случаев эта болезнь имеет..